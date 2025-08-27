Bursa’da Dolandırıcılar Yakalandı, Tutuklama Gerçekleşti

BURSA’DA DOLANDIRICILIK OLAYI

Bursa’da, kendilerini ‘komiser’ olarak tanıtan dolandırıcılar, 75 yaşındaki emekli M.K.’yi 5 milyon 145 bin TL dolandırdı. Olay, 22 Ağustos’ta Nilüfer ilçesinde gerçekleşti. Şüpheliler T.İ. (20) ve Y.K. (35), emekli M.K.’yi telefonla arayarak gizli bir operasyon yapıldığı ve altın ile dövizlerinin tehlikede olduğu yalanıyla korkutmayı başardı. Telefon görüşmesi sırasında, kendi numaralarını ‘Hakan oğlum’ olarak kaydettiren şüpheliler, M.K.’nin evindeki değerli eşyalarını poşete koymasını istedi.

MAĞDURUN TESLİMATI

M.K., şüphelilerin yönlendirmesi üzerine banka hesaplarından 22 bin avro, 66 bin dolar ve toplam değeri 5 milyon 145 bin TL olan ziynet eşyalarını bir poşete koydu. Aynı gün, M.K., kendisine belirtilen adrese giderek, üzerinde mont ve maskesi bulunan bir kişiye parola olarak ‘Elma’ kelimesini söyleyip poşeti teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.K., durumu polise bildirdi ve şikayetten bulundu.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirledi. Y.K. ve T.İ.’nin yanlarında bulunan kişi, güvenlik önlemleri almak için kapüşonlu bir mont giyip yüzünü maske ile kapatarak olay yerinden korsan taksiyle kaçtı. Dün düzenlenen operasyon sonrası iki şüpheli İstanbul’da yakalanarak Bursa’ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.İ., ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı. Y.K. ise serbest bırakıldı.