Bursa’da Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleşti

BURSA MERKEZLİ OPERASYONDA GÖZALTI SAYISI 11

Bursa merkezli olarak 6 ilde eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 8’i tutuklandı, 2’sine ev hapsi, 1’ine ise adli kontrol kararı verildi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri 100 milyon lira olan taşınmazların usulsüz şekilde satışa çıkarıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Tapu Müdürlüğü’nde görevli olduğu ifade ediliyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve özel belgede sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, 11 şüphelinin arsa ve tarla gibi taşınmazların kayıtlı olduğu bazı şirketleri, Tapu Müdürlüğü çalışanına rüşvet vererek tespit ettikleri öğrenildi.

Şüphelilerin, mağdur şirketlere ait genel kurul defterlerinin sahte versiyonlarını düzenledikleri, bu şirketlerde ortaklığı ve çalışma kaydı bulunmayan kişiler adına sahte belgelerle alım-satım yetkisi çıkardıkları belirlendi. Bu şekilde, şirket sahiplerinin bilgisi dışında, şirketlere ait taşınmazların değerinin altında satılarak haksız kazanç elde edildiği öğrenildi. Ekipler, bu yöntemle piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan taşınmazların satışının planlandığını tespit etti.

Şüpheliler, Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir, Artvin, Aydın ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 1’inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 2’si hakkında ev hapsi kararı verildiği, 8 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi verildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtiliyor.