Bursa’da Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, beş ilde telefonla aradıkları kişileri kendilerini ‘avukat’ olarak tanıtarak dolandırmaya çalışan 18 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların cep telefonlarına gönderilen, “Hakkınızda açılacak dava var, 0539… numara ile irtibata geçin” mesajları üzerine harekete geçti. Bu mesajları alan kişiler, belirtilen numarayı aradıklarında, hat üzerindeki kişilerin kendilerini ‘uzlaştırmacı avukat’ olarak tanıttıklarını ve güven sağladıktan sonra çeşitli bahanelerle para göndermeye ikna ettiklerini belirledi.

BASKINLAR VE GÖZALTILAR

Yapılan tespitlerin ardından, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesi ile Bursa, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova’da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonun sonucunda, aralarında ‘Atıcı’ olarak adlandırılan ve vatandaşları telefonla arayarak yönlendiren 7 kişinin de bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Yakalanan şüpheliler, Bursa’ya getirilerek emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu süreçte, dolandırıcılık faaliyetlerinin daha kapsamlı şekilde ortaya çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.