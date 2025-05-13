Bursa’da Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı

BURSA MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Bursa merkezli 4 ilde, kendilerini “uzlaştırmacı avukat” olarak tanıtan 18 şüpheli yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, “hakkınızda açılacak dava var, 0539… numara ile irtibata geçin” şeklinde gönderilen mesajların ardından numarayı arayan vatandaşları hedef alan dolandırıcılarla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde bir araştırma başlattı.

OPERASYON DETAYLARI

İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, “7’si atıcı (telefonla arayarak manipüle eden kişi)” pozisyonunda olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan dijital materyal, banka kartları ve nakit paralar ele geçirildi.