Bursa’da Dolandırıcılık Yapan Çift Yakalandı

GEMLİK’TE DİLENCİ ÇİFT YAKALANDI

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, “yoğun bakımda hastamız var” diyerek dilencilik yapan bir çift, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda, şahısların hastanede herhangi bir yakınının bulunmadığı belirlendi. Bu çiftin, bir gün önce Balıkesir Burhaniye’den Gemlik’e dilencilik amacıyla geldiği ortaya çıktı. Üzerlerinde Eskişehir, Muğla ve İzmir illerine ait ulaşım kartları tespit edildi.

DİLENCİLİK DENETİMLERİ

Gemlik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptığı dilencilik denetimleri sırasında, Gemlik Devlet Hastanesi girişinde vatandaşların duygularını istismar eden bir karı-kocayı yakaladı. Çiftin, “Yakınımız yoğun bakımda” diyerek para topladığı anlaşıldı. Ancak hastanede herhangi bir yakınlarının tedavi görmediği ve Manisa’dan Gemlik’e dilencilik yapmak için geldikleri belirlendi. Ayrıca, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde de dilencilik yaptıkları ve burada da zabıta tarafından işlem yapıldığı kaydedildi.

CEZALANDIRMA VE UYARI

Zabıta ekipleri, dilencilik yapan şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince kişi başına idari para cezası uyguladı. Dilencilikten sağlanan paranın ise el konularak kamuya aktarılacağı belirtildi. Gemlik Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın duygularını sömüren bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur” denildi.