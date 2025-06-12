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Bursa’da Dolandırıcılık Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

BURSADA DOLANDIRICILAR YAKALANDI

Bursa’da, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan iki şüpheli, bir kişinin 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçtı. G.Ş. (63), ikamet ettiği bölgede dolandırıldığını anlamadan, şüphelilere yüksek değerli ziynet eşyalarını teslim etti.

Hemen ardından G.Ş., dolandırıldığını fark ederek durumu polise bildirdi. Bunun üzerine, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, olayla ilgili hızlı bir çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin O.U. (23) ve M.C.A. (20) olduğunu tespit etti ve izlerini sürerek saklandıkları yeri buldu.

Yapılan baskında, şüphelilerin yanlarında ziynet eşyası ve döviz bulundurdukları belirlendi. Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, dolandırıcılık suçundan yargılanacak.

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