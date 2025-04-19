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Bursa’da Dolmuş Şoförü Tartışma Çıkardı

DOLMUŞ ŞOFÖRÜ YOLCU SEÇİYOR

Bursa’da bir dolmuş şoförü, yolcularını seçerek ilerlemeye başladı. Bu durum, yolcular tarafından fark edilince minibüste tartışma çıkmasına neden oldu.

TARTIŞMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay, Osmangazi ilçesinde gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen dolmuş, seyir halindeyken şoförün istediği yolcuya alıp, istemediklerini almamasıyla dikkat çekti. Diğer yolcular bu duruma tepki gösterdi ve aralarında sözlü bir tartışma yaşandı. O anlar, amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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