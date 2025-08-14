Bursa’da Düğün Jestine Şaşırıldı

Haberler

GÖRKEMLİ DÜĞÜNDE UNUTULMAZ JEST

Bursa’da düzenlenen büyük bir düğün etkinliğinde, bir misafir dünya evine giren yakınına çok özel bir sürpriz yapmak istedi. Takı töreninde katılımcılar genelde altın ve para takarken, davetlilerden biri damada 400 bin lira değerindeki çeki cebinden çıkararak yakasına iliştirdi.

DAVETLİLERDEN ŞAŞKINLIK YARATAN ANLAR

Salonda meydana gelen bu durum, buluşanların gözlerinde kısa bir şaşkınlık oluşturdu. O anlarda davetliler, yaşananları cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Bu unutulmaz jest, düğünün hafızalarda yer etmesine sebep oldu.

Akenerji, 592 Milyon TL FAVÖK Duyurdu

Akenerji, 2023'ün ilk yarısında 9,6 milyar TL satış geliri ve 592 milyon TL FAVÖK elde etti. Şirket, elektrik sektöründeki zorluklara rağmen üretimini yüzde 9,5 artırdı.
Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 yendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Başkan Ali Koç, maçın kritik anlarında gergin anlar yaşadı.

