Bursa’da Düğün Konvoyunda Maganda Sesleri

BURSA’DA MAGANDA GÖRÜNTÜLERİ

Bursa’da bir düğün konvoyu sırasında, magandaların alışıldık görüntüleri yine gözler önüne serildi. Düğüne katılan bazı kişiler, yol kapatarak ve otomobillerinin lastiklerini yakarak, arkadan gelen sürücüleri umursamadı. Yıldırım ilçesinde gerçekleşen bu olay, bölgedeki trafiği olumsuz etkiledi.

DÜĞÜNDEKİ EYLEMLERİN SONUCU

Düğün konvoyuna katılanlar, eğlenmek yerine trafikte büyük sorunlara neden oldu. Yakın çevre yolunu kapatmaları, diğer sürücülerin karşılaşabileceği sorunları dikkate almadan gerçekleştirildi. Lastiklerinin yakılmasıyla ortalığı toza dumana katan bu sürücüler, çevredeki insanların tepkisini çekti. “Bunun gibi sürücüler ne zaman bitecek” diye düşünenler, bu davranışların son bulmasını umut ediyor.

Trafiği tehlikeye atan ve kamu malına zarar veren bu sürücülerin hangi cezaların uygulanacağı ise merak edilen bir konu oldu. Olayın sonuçları ve sorumluların cezalandırılmaları bekleniyor.