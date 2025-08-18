Haberler

Bursa’da Düğün Öncesi Damat İşkenceye Maruz Kaldı

DÜĞÜNDE GÖRÜLMEMİŞ ANLAR YAŞANDI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, düğün öncesinde damada yapılan sıra dışı bir gelenek herkesin dikkatini çekti. Damat Berhan Uysal, düğün evine girmeden önce arkadaşları tarafından ilginç bir yöntemle eğlenceye maruz kaldı.

DAMAT VİNÇ İLE HAVAYA KALDIRILDI

Damadın arkadaşları, kiraladıkları vinç ile damadı iple havaya kaldırdı. Damat, yüksekten sarkarken, arkadaşları onun altında çiftetelli oynadı ve zaman zaman ayaklarından tutarak eğlencelerine devam etti. Bu ilginç görüntüler cep telefonları ile kaydedildi ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Damat Uysal, bu süreçte zor anlar yaşadığını belirterek, “Bu anları asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı. Düğün öncesi yaşananlar, geleneği sürdürmekte olan Bursa’daki düğünlerin eğlenceli yanlarını da gözler önüne serdi.

