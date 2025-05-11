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Bursa’da Eğlence Mekanında Kavga Çıktı

KAVGA, ‘YAN BAKMA’ NEDENİYLE BAŞLADI

BURSA’DA dün gece saatlerinde Nilüfer ilçesindeki bir eğlence mekanında iki grup arasında ‘yan bakma’ nedeni ile tartışma yaşandı. Eğlence amacıyla mekanda bulunan kişiler arasında başlayan bu tartışma, kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklarla süren bir kavgaya dönüştü. Çevrede bulunanlar, kavgayı ayırmaya çalıştı.

KAVGA CEP TELEFONUNA YANSIDI

Yaşanan kavga, mekanda eğlenen kişilerin anılarını kaydetmek amacıyla cep telefonunu kullanan birinin görüntülerine yansıdı. Çekilen görüntülerde, iki grup arasında yaşanan tekmeli ve yumruklu çatışmanın anları açıkça görülüyor. Eğlence mekanındaki bu olay, hem eğlenen kişiler hem de çevredeki izleyiciler için gergin anlara neden oldu.

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