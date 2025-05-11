Bursa’da Eğlence Mekanında Kavga Çıktı

OLAYIN BAŞLANGICI

Bursa’daki bir eğlence mekanında, çalışanlar ve müşteriler arasında meydana gelen bir kavga sonucunda Hakan Uyanık hayatını kaybetti. Olayda Hakan Uyanık dışında 2 kişi de yaralandı. Uyanık’ın, mekanda hesap yüzünden tartışan arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine olay yerine gittiği belirtildi. Olay, 9 Mayıs günü Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanında gerçekleşti.

KAVGANIN NEDENİ VE GELİŞEN OLAYLAR

Mekana eğlenmek amacıyla gelen bir grup, gece ilerledikçe ayrılmak için hesap istedi. Ancak grup, hesabı fazla bulunca mekan sahipleriyle arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın ardından grup, mekan sahipleri ve çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Fakat bir süre sonra grup, daha önce çağırdıkları arkadaşlarıyla birlikte mekana geri döndü. Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 kişi tabancayla vuruldu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kavga olayının ihbar edilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakan Uyanık, doktorların tüm çabalarına karşın hayata döndürülemedi. Polis ekipleri, yaşanan olaya ilişkin olarak eğlence mekanında çalışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Kavga öncesinde grubun mekandan çıkarıldığı anlar ise bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Hakan Uyanık’ın çıkan tartışma sonrasında, arkadaşları tarafından çağrılması üzerine olay yerine gittiği tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.