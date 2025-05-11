Bursa’da Eğlence Mekanında Kavga Görüntülendi

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında, ‘yan bakma’ bahane edilerek iki grup arasında bir kavga gerçekleşiyor. Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi ve eğlenmek üzere mekana gelen kişilerin arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyor.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONUNA YANSIDI

Tartışmanın ardından durum, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüşüyor. Çevredekiler, kavgayı ayırmak için çaba gösterirken, o anlar mekanda eğlenmekte olan bir kişinin cep telefonuna yansıyor. Kafe ortamında yaşanan bu olay, izleyenler arasında büyük şaşkınlık yaratıyor.

Haber: Yiğithan Hüyük, Kamera: Abdulselam Uğur/Bursa