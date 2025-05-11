Haberler

Bursa’da Eğlence Mekanında Kavga Görüntülendi

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında, ‘yan bakma’ bahane edilerek iki grup arasında bir kavga gerçekleşiyor. Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi ve eğlenmek üzere mekana gelen kişilerin arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyor.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONUNA YANSIDI

Tartışmanın ardından durum, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüşüyor. Çevredekiler, kavgayı ayırmak için çaba gösterirken, o anlar mekanda eğlenmekte olan bir kişinin cep telefonuna yansıyor. Kafe ortamında yaşanan bu olay, izleyenler arasında büyük şaşkınlık yaratıyor.

Haber: Yiğithan Hüyük, Kamera: Abdulselam Uğur/Bursa

ÖNEMLİ

Haberler

Kazadan Son Anda Kurtulmuş Sürücü

Karaman'da bir cipin çarptığı motosiklet sürücüsü son anda motordan atlayarak kurtuldu. Kaza sonucu motosiklet kullanılamaz hale geldi, sürücü hastaneye hafif yaralı olarak kaldırıldı.
Haberler

BarcelonA 4-3 Real Madrid’i yendi

Barcelona, LaLiga'da Real Madrid'i 4-3 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Real Madrid, Kylian Mbappe'nin üç golüne rağmen maçı kazanamadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.