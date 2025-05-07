Bursa’da Egzotik Hayvanlara El Konuldu

Bursa’da kaçak olarak bulundurulan egzotik hayvanlarla ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Elde edilen bilgilere göre, şüphelilere toplamda 472 bin lira idari ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Yıldırım ve Mudanya ilçelerinde yasadışı olarak bulundurulan egzotik hayvanların tespit edildiği ifade edildi.

BULUŞMA VE OPERASYON

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ve Bursa 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği ile Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararları doğrultusunda, Bursa DKMP Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yıldırım’daki bir adreste yapılan aramada 3 metre uzunluğunda, yaklaşık 10-11 yaşlarında bir yetişkin boa yılanı ve 7 adet hognose (domuz burunlu) yılan yavrusu bulundu.

MUDANYA’DAKİ TESİS

Mudanya’da gerçekleştirilen operasyonda ise 10’u yavru 26 adet Afrika gekosu (kertenkele) ve 6 yumurta ele geçirildi. Ele geçirilen egzotik hayvanlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi. Hayvanları barındıran şüphelilere toplam 472 bin lira idari ceza uygulandığı belirtildi. Bu tür operasyonların, kaçak ve yasadışı yaban hayvan ticareti ile mücadele kapsamında devam edeceği vurgulandı.