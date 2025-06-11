Bursa’da Ekipler Otobüs Denetimi Yaptı

DENETİMLER SIKLAŞTI

Bursa’nın Karacabey İlçesinde, Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri Bursa-İzmir ve Bursa-Çanakkale karayolu üzerinde şehirlerarası yolculuk yapan otobüslere yönelik denetimleri artırdı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, durdukları otobüslerde özellikle yolculara emniyet kemerinin ne kadar hayati bir konu olduğunu ve bu kemerin mutlaka takılması gerektiğini anlattı. Bu denetim ve bilgilendirme çalışmalarında, yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerine can ve mal kaybını önlemek için daha dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

ŞOFÖRLERE UYARILAR

Ekipler, otobüs şoförlerine kural ihlali yapmamaları gerektiğini vurguladı. Seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine uyulması ve araç kullanım sürelerine dikkat edilmesi konularında gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca, otobüslerde bulunan yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi aktarılarak, kabin memurlarının bu konuda daha dikkatli olmaları istendi.

CEZAİ İŞLEMLER UYGULANDI

Yolcu taşımacılığı yapan 250 aracı denetleyen ekipler, bunlardan 26 tanesine çeşitli maddelerden cezai işlem uyguladı. Tüm sürücüler ve yolcular bilgilendirilerek emniyet kemerinin önemi ve zorunluluğu konusunda uyarılarda bulunuldu. Otobüs şoförlerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlemler gerçekleştirildi.