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Bursa’da Ekipler Zanlıyı Yakaladı

BURSA’DA YAKALAMA ANLARI KAMERADA

Bursa’da “yaralama” suçu yüzünden hapis cezası bulunan bir zanlı, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Olay, Yıldırım ilçesindeki Güllük Mahallesi Gülsever Sokak’ta meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, polis ekipleri, hapis cezası bulunan U.B.’nin evinde saklandığını öğrendi.

{yıldırım suç önleme ve soruşturma büro amirliği} EKİPLERİ OPERASYON İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bu bilgiler doğrultusunda Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, belirtilen evin çevresinde U.B.’yi aramaya başladı. Ancak, ekiplerin geldiğini fark eden U.B., yan komşusunun evinin kömürlük kısmına saklandı.

KAÇIŞ DENEMESİ ENGELLENDİ

Kömürlükten çıkan U.B., kaçmaya çalıştı ancak ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. U.B., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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