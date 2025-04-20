Bursa’da Ekrem Filiz Altın Tozu Üretiyor

ALTIN İMALATÇISI YENİLENEBİLİR ALTIN TOZU ÜRETİYOR

Bursa’da altın imalatçısı Ekrem Filiz, altını siyanürden ayrıştırarak, 24 ayar altını yenilebilir toz formuna dönüştürüyor. Altın tozunun, birçok hastalığa fayda sağladığı iddia edilirken, 1 gramlık satış fiyatı 4 bin 500 lira olarak belirleniyor. Ekrem Filiz, altını içindeki zararlı bileşenlerden arındırarak, insanların tüketebileceği bir hale getirdiğini vurguladı.

YENİLENEBİLİR ALTIN TOZU GIDA TAKVİYESİ OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gıda takviyesi izni alan Filiz, ürettiği altın tozunu yemeklerde, tatlılarda ya da suya karıştırılarak tüketilebilen bir ürün olarak sunuyor. Filiz, altının içindeki minerallerin sağlık açısından faydalar sunduğunu belirtiyor. Ürettiği ürünün yalnızca 24 ayar altından yapıldığını, başka katkı maddesi olmadığını ifade ediyor.

ALTIN TOZUNUN FİYATI VE KULLANIM ŞEKLİ

Filiz, altın tozunu en az 1 gramlık paketlerde sattıklarını açıklıyor. “Altını madenin formunu değiştirerek suda eriyebilir bir toz haline getiriyoruz. Renklendirici veya tatlandırıcı kullanmadık” diyen Filiz, fiyatların altın kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değiştiğini ifade ediyor. Günlük 5 damla tüketimle 20 gün boyunca kullanılabileceğini, isteyenlerin bu ürünü yemeklerine veya tatlılarına ekleyebileceğini belirtiyor.

Filiz, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’de ilk kez bir onay aldık. Altın, dünyanın en değerli minerallerinden oluşan bir metaldir” diye ekleyerek, altının sadece mücevher olmanın ötesinde önemli özellikler taşıdığını vurguluyor.