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Bursa’da Ekrem İmamoğlu Protestosuna Polis Müdahalesi

HAREKETLİ GÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ

Bursa’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması sebebiyle Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına karşı Millet Bahçesi’nde bir araya gelen topluluk, yürüyüş yapmak istedi. Ancak polis, bu isteğe müdahale etti.

GERİLİM ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Yaşanan olay esnasında gerilim arttı ve arbedeye dönüştü. Göstericiler, torpil ve meşale gibi yanıcı maddeler fırlatmaya başladı. Polis ekipleri, TOMA ile su sıkarak ve biber gazı kullanarak müdahaleye geçti. Ayrıca, çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

NİHAT YEŞİLTAŞ YARALANDI

Müdahale sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın da gözünden yaralandığı belirtiliyor. CHP İl Başkanlığı, “Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen protesto gösterisinde polis müdahalesi sonucu yaralandı. Yeşiltaş’ın tedavisi hastanede devam ediyor” açıklamasını yaptı.

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