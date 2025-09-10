Haberler

Bursa’da El Bombası Bulundu, Paniğe Neden Oldu

EL BOMBASI BULUNMASI PANIĞA NEDEN OLDU

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü sahilinde vatandaşlar tarafından keşfedilen patlamamış bir el bombası paniğe neden oldu. Kurtuluş Savaşı dönemine ait olduğu düşünülen el bombasının bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı ve olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. Olay, Orhangazi ilçesinin sahil kısmında gerçekleşti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Göl kenarında yürüyüş yapmakta olan bir kişi, kıyının yakınlarında el bombasını fark etti ve hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha uzmanları, el bombasını kontrollü bir şekilde imha edecek. Bölge, geçmişte de çeşitli askeri mühimmatların bulunduğu bir alan olarak biliniyor; daha önce aynı bölgede patlamamış top mermisi ya da diğer mühimmatlar keşfedilmişti.

