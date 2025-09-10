Haberler

Bursa’da El Bombası İmha Edildi

PATLAMAMMIŞ EL BOMBASI BULUNDU

Bursa’nın İznik Gölü’ne komşu Orhangazi sahilinde bir patlamamış el bombası bulundu. Akharem Mahallesi çevresinde gerçekleşen olay, çevredekilerin dikkatini çekmesiyle ortaya çıktı.

JANDARMA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Patlamamış el bombasını fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı patlayıcı madde imha ekibi yönlendirildi. Ekipler, güvenli bir şekilde el bombasını imha etme işlemini gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

