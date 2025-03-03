Bursa’da Elektrik Kesintisi Olacak İlçeler

BURSA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR ARAŞTIRMALAR

Bursa’da elektrik kesintileriyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi’nin yaptığı bilgilendirmeye göre, 4 Mart tarihinde Bursa’nın çeşitli ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve İnegöl dahil birçok ilçenin farklı noktalarında bu kesintilerin yaşanması bekleniyor. Bu kesintilerin detayları ise kamuoyuyla paylaşıldı.

KESİNTİ OLACAK İLÇELER VE MAHALLELER

Bursa’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile bunların hangi mahallelerde etkili olacağı merak ediliyor. UEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini inceleyerek, elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgeleri öğrenmek oldukça basit. “Bursa elektrik kesintileri” sayfasına tıklayıp, ilçe, mahalle ve sokak bilgilerinizi girerek bulunduğunuz bölgede meydana gelecek elektrik kesintileri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Gelişmeleri takip etmek, kesintilerin önceden bilinmesini sağlıyor.