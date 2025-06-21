Bursa’da Emanetçi Sistemi Aktif Hale Geldi

ÖĞRENCİLERİN YAZILI SINAVLARINDA EMANET TİCARETİ YÜKSELİYOR

Türkiye genelinde 2.5 milyondan fazla öğrenci üniversite sınavı sırasında büyük bir çaba harcarken, sınav salonlarının dışında emanet ticareti farklı bir boyuta ulaştı. Bursa’daki okul önleri, adeta bir açık hava emanet dükkanına dönüştü. Milyonlarca öğrencinin hedeflerine ulaşmak için 2 saat 45 dakika boyunca ter döktüğü bu sınavda, daha başlamadan kazananı belli oldu.

YASAKLI EŞYALARLA İLGİLİ ÇIKMAZLAR VE EMANETÇİLERİN ROLÜ

Cep telefonları, takılar, araç anahtarları ve piercing ile sınav salonuna giremeyen öğrencilerin imdadına sokak zekasının bir örneği olan “emanetçiler” yetişti. Okul girişlerindeki emanetçiler, yasaklı eşyaları 50 TL karşılığında teslim alarak, sınav bitiminde sahiplerine geri verdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün Türkiye genelinde toplam 250 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Tüm Türkiye’den 2 milyon 560 bin 649 aday, saat 10.15 itibarıyla sınavda yer almak için hazır bulundu.

ÖĞRENCİLERİN YASAKLI EŞYALARLA SORUNLARI VE TEPKİLERİ

Sınavdan bir saat önce, saat 09.15 itibarıyla adaylar sınava girecekleri binalara alınmaya başladı. Bursa’da da öğrenciler, aileleriyle birlikte erken saatlerde okullara geldi. Ancak tüm uyarılara rağmen, birçok öğrenci yasaklı eşyaları yanlarında getirdi. Cep telefonları, güneş gözlükleri, araç anahtarları ve çeşitli takılarla içeriye girmeye çalışan öğrenciler kapıdan geri çevrildi. Geri dönmek zorunda kalan öğrencilerin acil halleri, kameralar tarafından kaydedildi.

Emanet Ticareti ve Eşya Teslimat Süreci

Bu yıl, poşet başına 50 TL’den emanete alınan eşyalar, okul girişlerinde kurulan masaları adeta kuyumcu ve cep telefonu dükkanlarına dönüştürdü. En çok altın küpe, kolye, güneş gözlüğü ve araç anahtarının emanete verildiği bildirildi. Görevliler, piercingi bulunan bir öğrencinin piercingini de alarak, işleme koyduklarını aktardı. Eşyalarını emanete veren bazı öğrenciler, 50 TL ücret talep edilmesine karşı tepki gösterdi. Ancak emanetçiler, vicdanlarının sesini dinleyerek, parası olmayana da yardımcı oldu. Emanete alınan eşyalar, sahiplerinin isimleri yazılı kağıtlarla poşetlenip, sınav sonrası sahiplerine geri verildi. Emanetlerden toplanan paraların okul idarelerine teslim edildiği belirtildi.

– BURSA