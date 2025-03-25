Bursa’da Emlakçıya Silahlı Saldırı Kamerada

Olayın Gerçekleştiği Yer

Bursa’da bir kişi, husumetli olduğu emlakçıyı bacağından vurup kayıplara karıştı. Bu saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Osmanbey ilçesi Doğanbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gayrimenkul işiyle uğraşan 42 yaşındaki Sıddık A.’yı takip eden husumet içerisine olan kişi, iş yerine gelerek bir süre etrafı gözlemledi.

Saldırının Detayları

Kapüşonlu saldırgan, Sıddık A.’nın dışarı çıkmasıyla birlikte silahına sarılıp ateş açtı. Saldırıda, 3 kurşun bacağında yaraladı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki kişiler, 112 acil servis ekiplerine bilgi verdi. İhbar sonrası sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti.

Kaçan Saldırgan İçin Çalışmalar Başlatıldı

Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, bu silahlı saldırı anı, bir işletmeye ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.