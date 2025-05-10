Bursa’da Engelli Gençler İçin Program Düzenlendi

ENGELLİ GENÇLER İÇİN TEMSİLİ ASKERLİK KINA GECESİ DÜZENLENDİ

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı, engelli gençler için özel bir temsili askerlik kına gecesi organize etti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, askeri üniforma giymiş 70 engelli genç, Türk bayrağıyla salona girdi.

ASKERİ ÜNİFORMA GİYEREK YEMİN EDİLDİ

Programda söz alan Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Samet Şahin, engelli bireylerin 1 günlük de olsa üniforma giyerek askerlik yemin etmelerinin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Daha sonra, gençlere aileleri tarafından asker kınası yakıldı. Etkinlikte solist Semih Ersoy sahne alırken, Orkestra Şube Müdürlüğü ekiplerinin çaldığı oyun havalarıyla engelli gençler ve aileleri keyifli anlar yaşadı.

DANS VE EĞLENCE DOLU BİR GECEDİ

Programda DJ performansı da sergilendi ve engelli gençler gönüllerince dans etti. Eğlenceli atmosferde, tüm katılımcılar birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Bu özel etkinlik, engelli bireylerin topluma entegrasyonunu artırmayı ve onların mutluluğunu paylaşmayı amaçlıyor.