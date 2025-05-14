Bursa’da Eser Kaçakçılığı Çözüldü

BURSADA HÜKÜMDARLARA AİT TARİHİ ESERLER TESPİT EDİLDİ

Bursa’da gerçekleştirilen bir operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirtilen R.Ö. (66) isimli kişinin evinde yapılan aramada, Fatih Sultan Mehmet ve Napolyon gibi tarihi figürlerin dönemine ait 1013 altın ve gümüş sikke ile kağıt para bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, Nilüfer ilçesinde yaşayan R.Ö. hakkında aldığı istihbarat üzerine harekete geçti.

TECHNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Ekipler, şüphelinin evine yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Alınan istihbarat sonrası R.Ö.’nün evine dün sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, Anadolu Selçuklu Sultanı 1’inci Gıyaseddin Keyhüsrev, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ve Fransız İmparatoru Napolyon dönemine ait 1013 adet altın, gümüş ve kağıt para ele geçirildi. Sikkelerden 887’sinin gümüş, 122’sinin altın sikke olduğu, ayrıca 4 Osmanlı Dönemi’ne ait kağıt paranın da bulunduğu belirlendi.

ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Ele geçirilen eserlerin incelemelerinin ardından Bursa Kent Müzesi’ne teslim edileceği öğrenildi. Bu süreçte R.Ö. gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde şüphelinin sorgusu devam ediyor.