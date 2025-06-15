Bursa’da Eşi Öldürüp İntihar Eden Şoför

İNEGÖL’DE DRAMATİK OLAY

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü olan Murat Canbolat, eşi Hatice Canbolat’ı öldürüp ardından intihar etti. Olay, Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak’taki bir apartmanın 3. katında saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. Murat Canbolat (58), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından, Canbolat, tabancayla eşini başından vurarak öldürdü.

AİLENİN ZORLUĞU

Olay esnasında, kadının ailesi öfkeli adamın elinden tabancayı almak için çabaladı ancak başarılı olamadı. Murat Canbolat, ardından kapıyı kilitleyerek tabancayı başına doğrultup ateş etti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi ve sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi. Öldürülen Hatice Canbolat ve eşi, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Hatice Canbolat, öldürülmeden birkaç saat önce sosyal medya hesabında, “Biz bu dünyayı ne çok kıymetli kıldık oysa, burası bir tarla ekip biçip hasadımızı toplayıp gideceğiz” şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Bu sözler, olayın ardından birçok kişi tarafından dikkatle okundu. Öldürülen kadın ve eşinin cenazeleri, Mahmudiye Mahallesi’ndeki Urgancılar Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığına defnedildi.