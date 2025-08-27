Bursa’da Eşi Tarafından Bıçaklandı

Olayın Gelişimi

BURSA’nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen bir cinayet olayı, toplumu derinden etkiledi. 27 yaşındaki Sevgi Şendilek, 32 yaşındaki eşi Doğan Şendilek tarafından parkta bıçaklandı. Olayın, Sevgi Şendilek’in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı ve çocukları yüzünden barışıp yeniden birlikte yaşamaya başladıkları biliniyor. Olay, dünkü akşam saat 21.30 sıralarında, Roman ailelerin ikamet ettiği İncirli Caddesi’nde gerçekleşti.

Olay Yeri ve Saldırı

Sevgi Şendilek parktayken, eşi Doğan Şendilek yanına yaklaştı. Doğan Şendilek’in uyuşturucu kullandığı iddiaları ortada dolaşırken, çift arasında bir tartışma başladı. Bu esnada, belinden bıçak çıkaran Doğan Şendilek, eşine saldırdı. Sevgi Şendilek, çoğunluğu sırtına olmak üzere birçok bıçak darbesiyle kanlar içinde kaldı. Sonrasında, Doğan Şendilek olay yerinden kaçtı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla birlikte parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları Sevgi Şendilek’i ambulansla en yakın özel hastaneye götürdü. Ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen 3 çocuk annesi Sevgi Şendilek, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüphelinin Yakalanması

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Şendilek’in yakalanması için çalışma başlattı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirtilen Doğan Şendilek, sorgusunda suçunu itiraf etti. Eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini ifade ettiği öğrenildi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.