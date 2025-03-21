Bursa’da Eşini Öldüren Kocaya Müebbet İstemi

Olayın Gelişimi

Bursa’da, eşi Leyla Koca’yı caddede 4 bıçak darbesi ile öldüren Hakkı Koca hakkında, ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay, 31 Ağustos 2023 tarihinde, Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Balat Girişi yakınlarında meydana geldi. Hakkı Koca (55), otomobiliyle Mudanya yönünden Bursa şehir merkezine doğru ilerlerken, eşi Leyla Koca (45) ile aralarında yaşanan problemler nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Leyla Koca, araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Hakkı Koca ise bıçakla onun peşinden gitti ve eşini yol kenarında bıçakladı. Olayın hemen ardından çevredekilerin müdahalesi ile polis tarafından etkisiz hale getirilen Hakkı Koca gözaltına alındı. Leyla Koca ise Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltı ve Soruşturma Süreci

Leyla Koca’nın otomobilden inip kaçmaya çalıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 3 ay içinde tamamlandı. İddianamede, Hakkı Koca’nın ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede, Leyla Koca’nın sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa Z. ile çocukların ifadeleri de bulundu. Çocuklar, anne ve babalarının sürekli tartıştığını belirtirken, Mustafa Z. sosyal medya aracılığıyla tanıştıklarını ve Leyla Koca’nın evli olduğunu ancak sonradan öğrendiğini ifade etti. Olay günü Leyla’nın, kocası ile görüşmek üzere Bursa’ya geldiğini söyledi.

Hakkı Koca’nın İfadesi

Hakkı Koca, iddianamede yer alan ifadesinde, BUDO Mudanya İskelesi’nden eşi ile çay içip yemek yediğini, eşinin bir otelde kalmak istediğini söyledi. Bunun üzerine, otelin geceliğinin çok yüksek olduğunu belirttiğini, bu nedenle farklı bir alternatif düşündüklerini ifade etti. Olayın gerçekleştiği anı hatırlamadığını söyleyen Koca, “Gözaltına alındığımda bayılmıştım. Olay öncesi bıçağı, Leyla’ya zarar vermek için yanımda taşımadım” diye savunma yaptı. Ayrıca, olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini ve çok pişman olduğunu da belirtti.

Yargılama Süreci

Hakkı Koca’nın davası Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Duruşmaya, tutuklu sanığı, taraf avukatları ve Leyla Koca’nın yakınları katıldı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Hakkı Koca’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar vermek üzere erteledi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.