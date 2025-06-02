Bursa’da Eski Nişanlı Tabanca İle Vuruldu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Hakan M. (36), sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y.’yi (29) bacağından tabancayla vurdu. Olay, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki İshakpaşa İlkokulu önünde saat 12.30 civarında gerçekleşti. Hakan M. ve Asel Y. arasında başlayan tartışmanın büyümesiyle Hakan M., silahını çekerek Asel Y.’ye ateş açtı. Merminin sağ bacağına isabet etmesi sonucu Asel Y. kanlar içinde yere düştü, Hakan M. ise olay yerinden kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hakan M.’nin, taksi durağında durup Asel Y. ile konuşurken cebinden tabancayı çıkardığı, ardından yakın mesafeden ateş ettiği ve yaralanan kadının acı içinde yerlerde kıvrandığı görülüyor. Olay sırasında, Asel Y.’nin yardımına çocuklarını almak için bekleyen kadın velilerin koştuğu da kameralara yansıdı.

KADINLARDAN İLK MÜDAHALE

Asel Y.’ye ilk müdahaleyi, ilkokulun önünde bekleyen kadın veliler yaptı. Bir kadın, Asel Y.’nin bacağına tampon yaparken, başka bir kadın güneşten etkilenmemesi için onun başında şemsiye tuttu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Asel Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Olayın ardından polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.