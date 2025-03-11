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Bursa’da Esrarengiz Ölümün Sebebi Araştırılıyor

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SESLER ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTILAR

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gelen sesler, çevredeki insanları dışarı çıkmaya teşvik etti. Komşular, Asım Uğur’un kanlar içinde evinin önünde yatarak bulmasını gözlemleyince 112 acil servis ekiplerine bilgi verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Asım Uğur’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Uğur’un ölüm haberini aldıktan sonra olay yerine gelen yakınları, bu duruma sinir krizi geçirerek tepki verdi. Ekipler, aileyi sakinleştirmeye çalıştı ancak ayakta durmakta zorlandılar.

NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Asım Uğur’un bir süre önce eşinden ayrıldığı ve fabrikada işçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın sebebini araştırmak üzere tahkikat başlattı. Olayın kesin nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporla netlik kazanacak.

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