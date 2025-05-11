Bursa’da Evde Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Yangın, Osmangazi ilçesine bağlı Mollaarap Mahallesi’ndeki Onbaşı Çıkmazı Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki evde başladı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede birçok itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YAPILAN İNCELEMELER

Yangın sonrası evde yapılan incelemede, Ayşe Açar’ın cansız bedeni bulundu. Açar’ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.