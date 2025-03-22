Bursa’da Feci Motosiklet Kazası: 1 Ölü

KAZA ANINDAKİ FECİ GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bursa’da meydana gelen kazada motosikletli bir genç, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yöne geçerek otomobile çarptı. Metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde, saat 12.00 sıralarında gerçekleşti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgilere göre, 16 BNR plakalı motosikletiyle seyir eden 25 yaşındaki Serkan Sungur, direksiyon kontrolünü kaybedip 23 yaşındaki Onur G.’nin kullandığı 34 RDG plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulan Serkan Sungur, olay yerinde hayatını kaybederken, Onur G. duvara çarparak yaralandı.

ACILI AİLE OLAY YERİNDE FENALIK GEÇİRDİ

Genç motosikletlinin kazadan haberdar olan yakınları olay yerine geldiği sırada fenalık geçirdi. Polis ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla sakinleştirilmeye çalışılan baba, ayakta durmakta zorlandı. Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı ve Serkan Sungur’un cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.