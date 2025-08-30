Haberler

Bursa’da Fener Alayı Coşkuyla Kutlandı

BURSA’DA FENER ALAYI COŞKUSU

Bursa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, binlerce kişi fener alayında buluştu. Etkinlik Atatürk Heykeli önünde başlayarak, Kültürpark güzergahında devam etti. Bu coşkulu kutlama, Göksel’in konseriyle doruğa ulaştı. Tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir heyecanla kutlandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Gün içerisinde yapılan çeşitli etkinlikler arasında akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı, birçok katılımcıyla gerçekleştirildi. Yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, il protokolü ve pek çok vatandaş destek verdi. Fener alayı öncesi gazetecilere konuşan Bozbey, “30 Ağustos Zafer Bayramı milletin bağımsızlık kararlılığının en güçlü simgelerinden biri” diyerek, “Böylesine anlamlı bir günde Bursalı hemşehrilerimle omuz omuza yürümek benim için büyük bir gurur. Birliğimiz ve beraberliğimiz her zaman sürsün” şeklinde ifadelerini paylaştı.

