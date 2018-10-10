6’sı asker 11 kişiye FETÖ gözaltısı

Bursa’da düzenlenen operasyonlarda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı 11 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları öğrenilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik soruşturma başlattı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6’sı muvazzaf asker 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri yapılmak üzere önce emniyete ardından ise adliyeye sevk edildi. Şahısların savcılık sorguları devam ediyor.

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