Bursa’da Filistinli Öğrenciler Protesto Etti

PROTESTO ETKİNLİĞİ

Bursa’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları Filistinli Öğrenciler Topluluğu tarafından protesto ediliyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü’nde toplanan topluluk üyeleri, pankartlar ve sloganlarla İsrail’in gerçekleştirdiği soykırıma karşı duruyor. Topluluk adına yapılan basın açıklamasında, Gazze’nin 551 gündür İsrail kuşatması altında kaldığına dikkat çekiliyor.

ULUSLARARASI GELİŞMELER

Son zamanlarda Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da yaşanan olayların uluslararası toplumun vicdanını derinden etkileyen düzeylere yükseldiği belirtiliyor. Açıklamada, “Mart 2025 itibarıyla İsrail’in ateşkese rağmen bölgedeki askeri operasyonları sonucunda 1000’den fazla Filistinli sivil hayatını kaybetmiş, binlercesi yaralanmış, on binlercesi yerinden edilmiştir. Hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuk ve kadın bulunmaktadır.” bilgisi paylaşılıp, duruma dikkat çekiliyor.

İNSANİ YARDIM ENGELLEMELERİ

İsrail yönetiminin Gazze’ye yönelik ilan ettiği genel kuşatma neticesinde, bölgeye insani yardım girişlerinin durdurulduğu ve temel yaşam malzemeleri olan gıda, su ve ilaç akışının engellendiği ifade ediliyor. Açıklamada, “Birleşmiş Milletlerin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı başta olmak üzere birçok uluslararası yardım kuruluşunun çalışmaları ya askıya alınmış ya da sistematik biçimde engellenmiştir.” deniliyor. Protesto edilen bu gelişmelere karşı toplanan kalabalık, açıklamanın ardından ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyken İsrail saldırılarına karşı seslerini duyuruyor.