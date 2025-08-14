Bursa’da Fotokapanlarda Bozayı Görüntülendi

DOĞA KORUMA ÇALIŞMALARI

Bursa’da, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından fotokapanlar kuruldu. Bu fotokapanlar, bölgede doğal yaşamı belgelemek amacıyla kullanılıyor. Kurulan sistemle, sevimli boz ayı yavruları ve annelerinin görüntüleri kaydedildi.

BOZ AYILARIN SEVİMLİ GÖRÜNTÜLERİ

Ormanın içerisinde sırayla fotokapanın önünden geçen boz ayılar, kısa süre içerisinde gözden kayboluyor. Bu anlar, sosyal medya üzerinden geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip ediliyor ve beğeniliyor. İzleyiciler, bu sevimli görüntüleri paylaşıp doğanın güzelliklerini takdir ediyor.