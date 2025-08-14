Haberler

Bursa’da Fotokapanlarda Bozayı Görüntülendi

DOĞA KORUMA ÇALIŞMALARI

Bursa’da, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından fotokapanlar kuruldu. Bu fotokapanlar, bölgede doğal yaşamı belgelemek amacıyla kullanılıyor. Kurulan sistemle, sevimli boz ayı yavruları ve annelerinin görüntüleri kaydedildi.

BOZ AYILARIN SEVİMLİ GÖRÜNTÜLERİ

Ormanın içerisinde sırayla fotokapanın önünden geçen boz ayılar, kısa süre içerisinde gözden kayboluyor. Bu anlar, sosyal medya üzerinden geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip ediliyor ve beğeniliyor. İzleyiciler, bu sevimli görüntüleri paylaşıp doğanın güzelliklerini takdir ediyor.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’a helallik istedi

Fenerbahçe'ye transferi yaklaşan Kerem Aktürkoğlu'nun, Galatasaray'daki çalışanlar ve eski oyuncularıyla iletişime geçerek helallik istediği bildirildi.
Yıllık İzin Dönüşleri Devam Ediyor

Yıllık tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, dönüşteki duygusal zorlukları ve yangınlara duyarlılıklarını paylaşarak Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ayrılıyor.

