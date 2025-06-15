Bursa’da Fuhuş Operasyonu Gerçekleşti

FUHŞ OPERASYONUNDA GÖZALTI VE KURTARMA

Bursa merkezli 3 ildeki masaj salonlarına gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, 11’i kadın olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda 34 mağdur kadın da kurtarıldı. Operasyon sırasında fuhuştan elde edilen 38 bin lira para ele geçirildi.

MASAJ SALONLARINDAKİ FAALİYETLERİN TAKİBİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında ‘masör’ unvanıyla çalıştırılan kadınların, yüksek maaş vaadiyle fuhşa zorlandığına yönelik bilgi aldı. Bu bilgi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Bursa, Mardin ve Antalya’da harekete geçildi ve teknik ile fiziki takip başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

10 farklı masaj salonuna eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 11 kadın ve 15 kişi gözaltına alındı, 34 mağdur kadın kurtarıldı. Yapılan aramalarda, cinsel ilişkide kullanılan birçok ürün, 5 laptop, 22 cep telefonu, 2 flaş bellek ve fuhuştan elde edilen 38 bin lira bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.