Bursa’da Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

GAZZE VİCDAN YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Bursa’da, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki amacıyla “Gazze Vicdan Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Bursa’nın Vicdanı Gazze İnisiyatifi öncülüğünde Ulu Cami’de toplanan insanlar, “Gazze Vicdan Yürüyüşü” yazılı pankart açarak, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte sloganlar atarak 15 Temmuz Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Burada Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Bursa’nın Vicdanı Gazze İnisiyatifi sözcüsü Burhan Sayılgan, grup adına bir açıklama yaptı.

MAZLUMUN YANINDAYIZ

Sayılgan, bu yürüyüşle yalnızca Gazzelilerin sesi olmadıklarını dile getirerek, “Aynı zamanda tüm dünyaya bir mesaj veriyoruz. İnisiyatif olarak mazlumun yanında, zalimin karşısındayız. Zulüm kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın bunun karşısında duracağız. Bizim vicdanımız sınır tanımaz. Rengimiz, dilimiz, inancımız farklı olsa da zulme karşı durmaya devam edeceğiz. Tüm insanlığa çağrımızdır. İyi duysunlar, sessiz kalmayın. Unutmayın ki zulme sessiz kalan, zulmün ortağıdır.” ifadelerini kullandı.

BOYKOT VE DUALAR

Boykotun önemine de değinen Sayılgan, “Ben bir kahve içersem bir şey olmaz demeyin. Bir kahve bir kurşundur. Bir kola bir kurşundur. Bir burger, bir kurşundur. Lütfen dualara ısrar edin. Bizim iki tane silahımız var: Boykot ve dua.” şeklinde konuştu. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Kumaş da Müslümanların görevinin birbirini ayrıştırmak değil, tek yürek halinde hareket etmek olduğuna vurgu yaptı.

PROGRAM SONLANDI

Konuşmaların ardından dua edilerek program sona erdi. Yürüyüşe AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz katıldı.