Bursa’da Gece Bıçaklanma Olayı Yaşandı

Bursa’da gece yarısı meydana gelen olayda, sokak ortasında aranan bir şahsın GBT sorgusu sırasında bir bekçi bıçaklandı. Olayın ardından kaçan firari kısa süre içinde yakalanarak tutuklandı. Olayın gerçekleştiği an ve bekçinin havaya ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE MAHALLE

Olay, önceki gece Osmangazi ilçesinin Fatih Mahallesi’nde bulunan Çelebi Mehmet Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çarşı ve mahalle bekçisi, şüphelendiği iki kişi üzerinde GBT (Genel Bilgi Toplama) yapmak istedi. Şüpheli davranışlarda bulunan Kadem ve Dilek Toran çifti, bekçiye yanlış kimlikler sundu. Bekçi durumdan şüphelenip şahısları gözaltına almak istediği sırada arbede yaşandı. Kadem Toran, yanında bulunan bıçakla bekçiye saldırdı.

YARDIM İSTEME VE KAÇIŞ ANLARI

Yaralanan bekçi, telsiz aracılığıyla yardım istedi. Ayrıca, bekçi şahıs kaçarken havaya ateş açtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralar, olayın yaşanma anını ve şüphelilerin kaçma anını saniye saniye kaydetti. Olayın ardından kayıplara karışan Kadem ve Dilek Toran çifti, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU VE MAHKEME SÜRECİ

Kadem Toran’ın 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenilirken, bekçinin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Ayrıca Kadem Toran çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Dilek Toran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.