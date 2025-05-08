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Bursa’da Gece Trafik Kazası Oldu

GECE SAATLERİNDEKİ TRAFİK KAZASI

Bursa’da gece saatlerinde yaşanan bir trafik kazasında, bir otomobil sürücüsü yola aniden fırlayan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten şarampole düştü. Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesinin Demirtaş mevkiinde seyir halinde bulunan sürücü, yolda belirlenen bir sokak köpeğini görünce ani bir şekilde direksiyonu kırdı.

ŞARAMPOLDEKİ DÜŞÜŞ VE KURTULUŞ

Sürücünün kontrolünden çıkan araç, şarampole sürüklenip yaklaşık 4 metre aşağıya uçarak düştü. O anları gören diğer vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık ile itfaiye ekipleri çağrıldı. Sürücünün şans eseri yaralanmadan kurtulduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri incelemelerini başlattı.

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