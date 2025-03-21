Bursa’da Gece Yangın Paniği Yaşandı

Bursa’da Gece Yangın Oluyor

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, paniğe yol açtı. Yangını gözlemleyen dairedeki kadın, iki çocuğuyla birlikte kendisini dışarı atmayı başardı. Yükselen alevlerin etkisiyle apartmanda beş kişi dumandan etkilendi.

Yangının Başlangıcı ve İlk Müdahale

Yangın, gece yarısı saat 24.00 civarında Arapzade Mahallesi Mescit Sokak’taki birinci kattaki dairede çıktı. Yangının mutfak bölümünden başladığı belirlendi. Dairede yaşayan kadın, yangını fark ettiğinde durumun ciddiyetini anladı ve iki çocuğuyla birlikte hemen dışarıya çıkarak canını kurtardı. Yangına, çevredeki bir iş yerinden gelen vatandaşlar yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

Olay Yeri ve Sonrası

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına aldı. Yangından etkilenen beş kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yangınla ilgili olarak polis ekipleri bir soruşturma başlattı.