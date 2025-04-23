Bursa’da Gecede Konsere İlgi Vardı

SANATÇILARIN BULUŞMASI

Bursa’da sanatçı Fatma Gündoğdu, 25’inci sanat yılında konuk sanatçı Vedat Kandemiroğlu ile birlikte sahne aldı. Teyyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Gecede sahne alan sanatçılar, birlikte seslendirdikleri “Sorma ne haldeyim” şarkısıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı.

ŞARKILARLA DOLU BİR GECE

Konserde sanatseverler, “Ayva çiçek açmış”, “Unutamam seni” ve “Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim” gibi eserlerde sanatçılara zaman zaman eşlik etti. Gecenin sonunda Fatma Gündoğdu ve Vedat Kandemiroğlu, dinleyicilerin alkışlarıyla sahneden ayrıldı.