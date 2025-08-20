Haberler

Bursa’da Genç Adam Ölü Bulundu

Olay Yeri: Yenişehir

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, 23 yaşındaki Mehmet Sargın’ın evde başı kanepe ile sandığın arasına sıkışmış şekilde ölü bulunması olayı yaşandı. Bu durum, yerel saatlerde Yenişehir ilçesinin Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Sargın, işlettiği kıraathanenin kapatılmasının ardından babasıyla birlikte yaşadığı eve döndü.

İhbar ve İnceleme

Babası Yusuf Sargın, sabah saatlerinde alt kattaki evde oğlunu bulduğunda, Mehmet Sargın’ın başının bir kanepe ile sandığın arasına sıkışmış ve hareketsiz durumda olduğunu gördü. Durumu hemen yetkililere bildiren Yusuf Sargın, jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrollerde Mehmet Sargın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Başında yaralanmalar olduğu tespit edilen Sargın’ın cenazesi, olay sonrası savcılık incelemesi yapıldıktan sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

