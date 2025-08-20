Bursa’da Genç, Çekyat Altında Ölü Bulundu

OLAYIN DETAYLARI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 23 yaşındaki Mehmet Sargın, başı çekyatın altına sıkışmış bir şekilde ölü bulundu. Olay, Yeniköy Mahallesi’nde bir evde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mehmet Sargın, gece saatlerinde işlettiği kıraathaneyi kapattıktan sonra babası ile birlikte yaşadığı eve döndü.

BABA SINIRDAKİ DURUMU GÖRDÜ

Baba Yusuf Sargın, iki katlı evin alt katında yaşayan oğlunu sabah saatlerinde uyandırmak için üst kata indi. Oğlunu başı çekyatın altına sıkışmış ve hareketsiz durumda bulan baba, derhal 112 acil servis hattını aradı. Olay yerine sağlık ekipleri ve Jandarma Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVDE

Sağlık ekipleri, Mehmet Sargın’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Genç adamın başında yaralar olduğu belirlendi. Cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildi. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili tahkikata devam ediyor.