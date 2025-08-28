Haberler

Bursa’da Genç Kız Düşerek Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı bir binanın terasındaki pencereden düşen 15 yaşındaki Eylül K., ağır yaralanma yaşadı. Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Beyazgül Sokak’ta saat 00.00 civarında gerçekleşti.

DENGE KAYBI VE DÜŞÜŞ

Alınan bilgilere göre, Eylül K. teras kattaki pencerede oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı.

Ağır yaralı olan Eylül K., sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşındı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Genç Kız Düşerek Yaralandı

İnegöl'de 15 yaşındaki Eylül K., bir binanın terasından düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız için soruşturma açıldı.
Haberler

Kayınpeder Tüfekle Vuruldu, Damat Gözaltında

Aksaray'da bir kayınpeder, kızı için damadının evine gidince tüfekle saldırıya uğradı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, damat gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.