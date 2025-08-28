Bursa’da Genç Kız Düşerek Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı bir binanın terasındaki pencereden düşen 15 yaşındaki Eylül K., ağır yaralanma yaşadı. Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Beyazgül Sokak’ta saat 00.00 civarında gerçekleşti.

DENGE KAYBI VE DÜŞÜŞ

Alınan bilgilere göre, Eylül K. teras kattaki pencerede oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı.

Ağır yaralı olan Eylül K., sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşındı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.