Bursa’da Genç Kız Gasp Edildi

GASP OLAYINDA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bursa’da 3 gün önce sabah saatlerinde işe giden genç kızın önünü kesip parasını bıçak zoruyla gasp eden saldırgan, polis tarafından yakalandı. Olayın faili, uyuşturucu madde etkisi altında bulunan 32 yaşındaki Onur Özdemir. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin 38 suç kaydı olduğu belirlendi. Özdemir, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timlerince yakalandı.

OLAYIN DETAYLARI

Saldırı, 19 Haziran tarihinde Osmangazi ilçesi Tophane ile Muradiye arasında bulunan Hasta Yurdu Caddesi’nde gerçekleşti. Sabah saat 08.30 sıralarında işe gitmek üzere 24B numaralı otobüsten inen 25 yaşındaki D.K., Muradiye yönüne doğru ilerlerken saklanan bir şahıs tarafından takip edilerek saldırıya uğradı. Uyuşturucu etkisi altında olduğu tahmin edilen Onur Özdemir, D.K.’nin ağzını kapatıp boğazına bıçak dayadı. Saldırgan, genç kızı duvarın kenarına sürükleyerek yere yatırıp “Bağırırsan boğazını keserim” diyerek para istemeye başladı. D.K., cüzdanındaki 310 lirayı vermek zorunda kaldı.

GENÇ KIZIN DEHŞET ANLARI

D.K., yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: “İki bileziğim vardı, vermeye çalıştım ama sahte sanıp almadı. 310 liramı verdim. Beni ATM’ye götürmek istedi. Harabe gibi bir yere sürükledi. Elinde esrar vardı, ‘aranıyorum’ dedi. Kendini yaraladı. Üzerime kan bulaşınca, kendi kanı sanıp daha da panikledi.” Olayın ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, şüpheliyi tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Onur Özdemir’in, gasp, yaralama ve uyuşturucu suçları gibi toplam 38 kaydı bulunuyor. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.