Bursa’da Gencin Cenazesi Toprağa Verildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir çiftlik evinde hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi. Kırsal Üreğil Mahallesi’ndeki çiftlik evinde, dün babası Ali Karaman tarafından kanlar içinde bulunan Mustafa Karaman’ın (25) cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan aile üyeleri tarafından alınarak evine getirildi. Aile, burada helallik aldıktan sonra gencin cenaze töreni için Muhammedül Emin Camisi’ne yöneldi.

MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ

Cenaze töreninin ardından Mustafa Karaman’ın naaşı Yeni Mezarlık’a defnedildi. Tören sırasında Karaman’ın annesi Nuray Karaman’ın zor anlar geçirdiği ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Yapılan incelemelerde Karaman’ın baltayla vahşice öldürüldüğü belirlendi ve bu olayla ilgili olarak M.G. ve N.P. isimli şüpheliler gözaltına alındı.