Bursa’da Gençler Kavga Etti

GENÇLERİN KAVGASI KAMERALARA YANSIDI

Bursa’da, yerel gençlerin tekme tokat birbirine girdiği anlar, kameralara yansıdı. Olay, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi’nde meydana geldi. Gece yarısı gerçekleşen kavgada, gençlerin birbirlerine laf atmalarıyla başlayan tartışma, kısa sürede fiziksel bir çatışmaya dönüştü.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE EDİYOR

Kavga sırasında çevredeki vatandaşlar gençleri ayırmaya çalıştı, ancak bu çabalar pek işe yaramadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, gençlerden bazıları “polis geliyor şimdi hepinizi alacak” ve “siz aynı mahallenin çocuğusunuz niye kavga ediyorsunuz” gibi ifadelerle duruma dikkat çekmeye çalıştı. Olayın büyümesi ve gençlerin bu sözlere kayıtsız kalması, izleyenlerin şaşkınlığına neden oldu.

Özbek Uyruklu Kişi Bıçaklandı, Yaralandı

Aksaray'da bir çocuk, ablasının sevgilisiyle tartışma sırasında Özbek uyruklu bir adamı bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.
D.P. Yangın Çıkardı, Tutuklandı

Gölbaşı'nda Eymir Gölü civarındaki otluk alanda yangın çıkaran D.P. adlı kişi tutuklandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

