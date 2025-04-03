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Bursa’da Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama

PATLAMA MÜDAHALESİ

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde patlama yaşandı. Patlama sonucunda oluşan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda dumandan etkilenen iki kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Alaaddinbey Mahallesi Doğan Caddesi üzerindeki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama gerçekleşti. Patlama sonrasında ani bir yangın meydana geldi. Hızla yapılan ihbarla birlikte olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yaşanan patlama ve yangın sonrası olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Hissettiği tehlikeyle ilgili çalışmalar sürüyor.

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