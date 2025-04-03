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Bursa’da Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama

PATLAMA OLDUĞU YERDEKİ GİBİ YANGIN DA ÇIKTI

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlama, birçok kişiyi etkileyen bir olaya dönüştü. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay sonucunda dumandan etkilenen iki kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAYIN SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Alaaddinbey Mahallesi Doğan Caddesi’nde yer alan geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ani bir patlama yaşandı. Patlama sonrasında çıkan yangın hızla büyüyerek yayılmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, durumu kontrol altına almak için hızlı bir müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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